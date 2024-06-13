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Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... Dünyadan felaket haberleri geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 09:41
Dünya genelinde küresel ısınmanın yol açtığı şiddetli yağış, yangın, aşırı sıcak hava ve toz fırtınası gibi çevresel felaketlere şahit olunuyor.
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