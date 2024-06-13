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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), "Take-Off Cadet Programı" ile geleceğin pilotlarını yetiştirmek üzere yeni bir pilot adayı alım ilanı yayımladı. Lisans mezunu ve uçmaya tutkuyla bağlı gençler için bir fırsat sunan program, kapsamlı bir eğitim ve kariyer yolculuğu vaat ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 14:37 Güncelleme: 13.06.2024 14:39
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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik heyecan verici bir fırsat sunuyor. Yeni mezun veya yakında mezun olacak lisans mezunu adaylar için 2024 yılı ikinci pilot aday adaylığı başvuruları başladı. THY'nin sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ve süreci merak konusu. Peki, THY ikinci pilot aday adayı alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Hedef: 85 Bin Kişilik Dev Bir Aile!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda pilot kadrosunu genişletmek için gençlere büyük bir fırsat sunuyor! THY, "Take-Off Cadet" programı kapsamında yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı arıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Take-Off Cadet Programı Nedir?

THY'nin Take-Off Cadet Programı, yeni mezun veya yakında mezun olacak lisans mezunlarına yönelik yetiştirilmek üzere II. Pilot aday adayı alımı için tasarlanmış özgün bir program. Programa katılan adaylar, 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak THY bünyesinde veya THY'nin iş ortağı olan uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren tip eğitimine tabi tutulacaklar.

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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Başvuru İçin Genel Şartlar:

📌T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

📌En az lisans mezunu olmak (örgün veya açıköğretim) - Lisans eğitiminin bitiş süresi 5 yılı geçmemeli.

📌1 Aralık 2003'ten önce ve 1 Ocak 1994'ten sonra doğmuş olmak

📌Boy uzunluğu 160-195 cm aralığında ve beden kitle indeksi 20-30 aralığında olmak

📌Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecil ettirebilmek

📌Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak

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THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

📌Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

📌THY A.O. veya iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmamış olmak

📌Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir bir şekilde Türkçe konuşabiliyor olmak

📌Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılmamış olmak