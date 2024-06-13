THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...

Hedef: 85 Bin Kişilik Dev Bir Aile!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda pilot kadrosunu genişletmek için gençlere büyük bir fırsat sunuyor! THY, "Take-Off Cadet" programı kapsamında yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı arıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek.



İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.



Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.