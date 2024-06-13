13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan G7’nin özel davetlisi! Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren zirve İtalya’da

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 18:26
Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 liderler zirvesi, bu yıl dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise zirveye yarın katılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı gelişmeleri İtalya’dan aktardı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’nın Filistin’i tanıması!
İspanya'nın Filistin'i tanıması!
Başkan Erdoğan G7’nin özel davetlisi!
Başkan Erdoğan G7’nin özel davetlisi!
Yunanistan ABD’den Hımars sistemi alıyor!
Yunanistan ABD'den Hımars sistemi alıyor!
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Gören telefona sarıldı! Nükleer savaş...
Gören telefona sarıldı! Nükleer savaş...
Petrol rafinerisinde büyük yangın!
Petrol rafinerisinde büyük yangın!
İsrail pazarlık kozu!
İsrail pazarlık kozu!
Dünyadan felaket haberleri geliyor
Dünyadan felaket haberleri geliyor
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
104 yaşındaki Filistinli A Haber’de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı
104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah "Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı"
Erbil’de patlama meydana geldi!
Erbil'de patlama meydana geldi!
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
Daha Fazla Video Göster