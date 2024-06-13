Başkan Erdoğan G7’nin özel davetlisi! Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren zirve İtalya’da

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 liderler zirvesi, bu yıl dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise zirveye yarın katılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı gelişmeleri İtalya’dan aktardı. İşte detaylar…

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