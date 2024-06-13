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Yunanistan ABD'den Hımars sistemi alıyor! Füzelerin menzili 300 km ile 500 km arasında değişiyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 13.06.2024 15:52
Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden Hımars roketatar sistemi alacak. Füzelerin menzili 300 km ile 500 km arasında değişiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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