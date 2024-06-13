İspanya'nın Filistin'i tanıması! Erdoğan: Gazze'ye barışı getirecek planı olumlu görüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü. İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. Son gelişmeleri A Haber ekibinden Alpaslan Düven ve Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan İspanya’dan aktardı. Kaplan açıklamalarında Zirve’nin çok olumlu geçtiğinden bahsederken İspanya’daki atmosferi anlattı.

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