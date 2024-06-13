2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2 bin çete üyesi daha kıtanın en büyük hapishanesine nakledildi. D emir parmaklıkların arkasında kaydedilen görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

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