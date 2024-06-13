13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2024 08:53
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2 bin çete üyesi daha kıtanın en büyük hapishanesine nakledildi. D emir parmaklıkların arkasında kaydedilen görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
2 bin mahkum nakledildi! Bu hapishanede sadece çete üyeleri tutuluyor
104 yaşındaki Filistinli A Haber’de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı
104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah "Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı"
Erbil’de patlama meydana geldi!
Erbil'de patlama meydana geldi!
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu
Filistin’deki soykırım sona ermeli!
"Filistin'deki soykırım sona ermeli!"
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Başkan Erdoğan Kral 6. Felipe ile görüştü!
Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi
"Hamas ateşkes teklifinde değişiklik önerdi"
Hizbullah’tan İsrail’e 160 füzeli misilleme!
Hizbullah'tan İsrail'e 160 füzeli misilleme!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü!
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Hamas ateşkes anlaşmasına ne dedi?
Avrupa siyasetine aşırı sağ damgası!
Avrupa siyasetine aşırı sağ damgası!
Avrupa’da salgın alarmı!
Avrupa'da salgın alarmı!
Daha Fazla Video Göster