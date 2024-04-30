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Kargo kutusuna gizlice girdi! Meraklı kedi 1000 km uçtu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 18:47
Amerika Birleşik Devletleri'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Bir ev kedisi kargo kutusuna gizlice girince, uçakla bin kilometre uzağa gitti. Bir hafta boyunca her yerde aranan kedi, üzerindeki çip sayesinde bulunabildi.
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