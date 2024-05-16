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Refah'taki sürgün uydu fotoğraflarında! Refah'tan 600 bin kişi sürgün edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 18:25
İsrail'in kara saldırısı başlattığı Refah’tan 600 bin kişi zorla yerinden edildi. İsrail'in sürgünü uydu fotoğraflarına da yansıdı. İşte o görüntüler...
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Refah’taki sürgün uydu fotoğraflarında!
Refah'taki sürgün uydu fotoğraflarında!
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