Kral Charles’ın ilk resmi portresi tartışılıyor! Kırmızılar içinde İngiltere Kralı

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk resmi portresi, Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktı. Ancak Kral’ın yeni portresi beğenilmedi. Arka planın koyu kırmızı renklerde olması eleştiri almasına neden oldu.

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