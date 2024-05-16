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Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş! Kim Jong Un yeni nesil füzeleri inceledi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.05.2024 16:41
Güncelleme:16.05.2024 16:42
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un silah üretim tesislerini ziyaret etti. Envanter yeni giren silahları inceledi. Kamyon sürdü taktik füzelerin arasından Batı'ya mesaj verdi. İşte o anlar…
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