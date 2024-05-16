Kuzey Kore liderinden gövde gösteriş! Kim Jong Un yeni nesil füzeleri inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un silah üretim tesislerini ziyaret etti. Envanter yeni giren silahları inceledi. Kamyon sürdü taktik füzelerin arasından Batı'ya mesaj verdi. İşte o anlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN