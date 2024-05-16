Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor! Koalisyon görüşmeleri 6 ay sürdü

6 aylık görüşmeler sonucunda Hollanda'da koalisyon hükümeti kuruluyor. Hükümet 4 partiden oluşacak. Aşırı sağcı isim Wilders ise Kabine’de yer almayacak. Ancak uzmanlar Hollanda'nın en sağcı hükümetinin uzun ömürlü olmayacağı görüşünde. Başbakanın kim olacağı ise şimdilik belirsiz.

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