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Hollanda’da 6 ay sonra hükümet kuruluyor! Koalisyon görüşmeleri 6 ay sürdü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.05.2024 16:51
6 aylık görüşmeler sonucunda Hollanda'da koalisyon hükümeti kuruluyor. Hükümet 4 partiden oluşacak. Aşırı sağcı isim Wilders ise Kabine’de yer almayacak. Ancak uzmanlar Hollanda'nın en sağcı hükümetinin uzun ömürlü olmayacağı görüşünde. Başbakanın kim olacağı ise şimdilik belirsiz.
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