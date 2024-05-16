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Avrupa'da Gazze çatlağı! Avrupa İsrail'e desteği tartışıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.05.2024 16:27
Gazze'de İsrail katliamı sürerken Avrupa'nın İsrail yanlısı tavrına eleştiriler sürüyor. Son açıklama Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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