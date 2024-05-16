16 Mayıs 2024, Perşembe
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Avrupa'da Gazze çatlağı! Avrupa İsrail'e desteği tartışıyor
Gazze'de İsrail katliamı sürerken Avrupa'nın İsrail yanlısı tavrına eleştiriler sürüyor. Son açıklama Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.