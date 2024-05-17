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İsrail bir kez daha Adalet Divanı’nda! Tedbir kararı verilecek mi?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 17.05.2024 09:09
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah'taki saldırıları üzerine uluslararası Adalet Divanı’na yeni tedbir kararları alınması için başvurdu. Başvuruda, israil'in refah saldırılarını durdurması ve geri çekilmesi telep edildi. Adalet divanı, iki gün sürecek duruşmaların ardından talepleri değerlendirecek.
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