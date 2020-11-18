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Irak'ta PKK'ya flaş operasyon! PKK’lıların Mahmur’a götürmek istediği bir kamyon patlayıcı sevkiyatı engellendi

A Haber
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Giriş: 18.11.2020 22:16
Güncelleme:18.11.2020 22:29
Terör örgütü PKK'nın Mahmur'daki kampına sokulmak istenen 1 kamyon patlayıcı Irak güvenlik güçlerince yakalandı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber’de Akşam Ajansı’na katılarak detayları anlattı.

Bağdat yönetimi Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK varlığını ortadan kaldırmak için IKBY yönetimiyle anlaşmıştı.

Irak'taki terör örgütü PKK varlığına karşı harekete geçen Irak güvenlik göçleri terör yuvası Mahmur'a sokulmak istenen 1 kamyon patlayıcıyı ele geçirdi.

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