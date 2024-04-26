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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kamu görevlerinden çekildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 14:28
İspanya'da gündem Başbakan Pedro Sanchez. Filistin'e destek veren tek Avrupalı lider olan Sanchez, istifaya mı zorlanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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