26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı! Ben gvir geçirdiği kaza sonra hastaneye kaldırıldı

İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı! Ben gvir geçirdiği kaza sonra hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 18:54
Filistinli esirlerin idam edilmesini savunan İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kaza geçirdi. Aracı ters dönen Ben Gvir, araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ben Gvir'in hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı!
İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı!
İsrailli siyonist Bakan Ben Gvir kaza yaptı!
İsrailli siyonist Bakan Ben Gvir kaza yaptı!
İspanya Başbakanı kamu görevlerinden çekildi
İspanya Başbakanı kamu görevlerinden çekildi
Afgan sivillere ABD askeri ateş açmış!
Afgan sivillere ABD askeri ateş açmış!
Barış için İstanbul’u işaret etti!
Barış için İstanbul'u işaret etti!
Ukrayna Rus petrolünün hedef alıyor
Ukrayna Rus petrolünün hedef alıyor
Rusya’da yolsuzluk krizi sürüyor!
Rusya’da yolsuzluk krizi sürüyor!
O ülkede çocuğu olana 2.5 milyon lira
O ülkede çocuğu olana 2.5 milyon lira
Kamera kurunca şok oldu! Bütün dünyanın dilinde
Kamera kurunca şok oldu! Bütün dünyanın dilinde
ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek protestoları yayılıyor!
ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek protestoları yayılıyor!
İran Suriye’den çekildi mi?
İran Suriye'den çekildi mi?
Macron’a konuşması sırasında protesto!
Macron'a konuşması sırasında protesto!
Daha Fazla Video Göster