26 Nisan 2024, Cuma
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Ukrayna Rus petrol rafinerisini vurdu! Ukrayna Rus petrolünün hedef alıyor
Ukrayna Rus topraklarını hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Hedefte bir kez daha petrol rafineleri vardı. İnsansız hava aracı ile gerçekleşen saldırı sonrasında yangın çıktı. Ancak ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda Kiev'i petrol rafinelerini hedef almaması yönünde uyarılarda bulunmuştu.