Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X42h8I9r5H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020
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