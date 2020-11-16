16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinde 6 /’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3, FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA