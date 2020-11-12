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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Kırmızı listeye bir çizik daha: Sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nın kırmızı kategoride aranan sözde saha sorumlusu terörist 'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Kırmızı listeye bir çizik daha: Sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

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