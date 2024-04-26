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Japonya’da evsiz kadın başkasının evinde gizlice yaşadı! Kamera kurunca şok oldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.04.2024 08:44
Güncelleme:26.04.2024 09:21
Japonya'da buzdolabından yiyeceklerin kaybolduğunu fark eden bir kişi, kurduğu kamera ile evsiz bir kadının bir yıl boyunca dolabında yaşadığını öğrendi. İşte bütün dünyanın konuştuğu olay…
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