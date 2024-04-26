Japonya’da evsiz kadın başkasının evinde gizlice yaşadı! Kamera kurunca şok oldu

Japonya'da buzdolabından yiyeceklerin kaybolduğunu fark eden bir kişi, kurduğu kamera ile evsiz bir kadının bir yıl boyunca dolabında yaşadığını öğrendi. İşte bütün dünyanın konuştuğu olay…

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