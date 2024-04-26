26 Nisan 2024, Cuma
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Güney Kore'de çocuğu olana 2.5 milyon lira
Birçok ülkenin azalan doğum oranlarını önlemek için çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla yaptığı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore, ülkenin azalan doğum oranlarını artırmak amacıyla doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won, yani yaklaşık 2.5 milyon TL nakit ödeme yapmayı planlıyor.