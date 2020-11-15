Son dakika: PKK'ya Zap ve Avaşin'de şok! 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Türkiye insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ve destekçilerine fırsat vermiyor.

MSB'den yapılan "Geçit vermeyeceğiz" başlıklı son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlık mesajında "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" mesajı da yer aldı.



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