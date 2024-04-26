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İsrailli siyonist Bakan Ben Gvir kaza yaptı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 18:48
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aracı kaza yaptı. Kazada Irkçı Ben Gvir hafif şekilde yaralanırken tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılırken görüntülerde, Gvir'in arabasının devrildiği görülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkının saldırısına uğramıştı.
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