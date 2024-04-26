26 Nisan 2024, Cuma
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Belarus liderinden Lukaşenko: Müzakere olmazsa Ukrayna'nın varlığı sona erebilir
Ukrayna'da cephede bir çıkmaz yaşandığını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, "İstanbul anlaşmaları barış görüşmeleri için başlama noktası olabilir. Müzakere olmazsa Ukrayna'nın varlığı sona erebilir.” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.