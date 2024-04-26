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Belarus liderinden Lukaşenko: Müzakere olmazsa Ukrayna'nın varlığı sona erebilir

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.04.2024 12:54
Güncelleme:26.04.2024 12:56
Ukrayna'da cephede bir çıkmaz yaşandığını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, "İstanbul anlaşmaları barış görüşmeleri için başlama noktası olabilir. Müzakere olmazsa Ukrayna'nın varlığı sona erebilir.” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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