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İngiltere’den İsrail’e destek! Sunak: İsrail ve bölgenin güvenliğine destek veriyoruz

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Giriş: 14.04.2024 18:57
İsrail savaş kabinesi, İran’ın saldırısına karşı verilecek yanıt görüşmek için olağanüstü toplandı. Görüşme sonrası çıkan kararı ise, kabine üyesi Benny Gantz açıkladı. "İran’a belirlediğimiz bir zamanda bedel ödeteceğiz" dedi.
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Sunak: İsrail ve bölgenin güvenliğine destek veriyoruz
Sunak: İsrail ve bölgenin güvenliğine destek veriyoruz
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