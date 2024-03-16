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Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 08:52
Hollanda'da yerel mahkeme İsrail'e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına hükmetmişti. Ancak Hollanda'nın yasağa rağmen İsrail'e F-35 parçaları göndermek için yeni yollar aradığı öğrenildi.
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Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?
Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?
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