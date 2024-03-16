Hollanda işgalci İsrail’e F-35 parçası gönderecek mi? İsrail yasağı çiğnenecek mi?

Hollanda'da yerel mahkeme İsrail'e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına hükmetmişti. Ancak Hollanda'nın yasağa rağmen İsrail'e F-35 parçaları göndermek için yeni yollar aradığı öğrenildi.

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