Yeni Kaledonya OHAL kararı: TikTok yasaklandı! Fransa denizaşırı toprağına asker gönderdi

Güney Pasifik'te bulunan Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Çıkan ayaklanmanın ardından bölgede OHAL ilan eden Fransa çatışmaları bastırmak üzere adaya asker gönderdi.

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