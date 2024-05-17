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Yeni Kaledonya OHAL kararı: TikTok yasaklandı! Fransa denizaşırı toprağına asker gönderdi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.05.2024 11:13
Güney Pasifik'te bulunan Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Çıkan ayaklanmanın ardından bölgede OHAL ilan eden Fransa çatışmaları bastırmak üzere adaya asker gönderdi.
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