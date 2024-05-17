17 Mayıs 2024, Cuma
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Slovakya Başbakanı Fico’ya silahlı saldırı! Doğu Avrupa liderleri diken üstünde
Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fico'ya yönelik suikastın ardından Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri de diken üstünde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.