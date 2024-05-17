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Slovakya Başbakanı Fico’ya silahlı saldırı! Doğu Avrupa liderleri diken üstünde

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 17.05.2024 14:56
Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Fico'ya yönelik suikastın ardından Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri de diken üstünde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
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