Gazze'de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 ceset bulundu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulundu. Hamas, insan hakları örgütlerine infaza dair suçu belgelemeleri çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail ordusu tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Filistinlilerin Kuran ayeti önünde diz çöktürülüp gözlerinin bağlandığı görüldü. Jeruselam Post ise fotoğrafı "Günahlarının bedelini ödeyen failler" gibi skandal bir ifade ile verdi.

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