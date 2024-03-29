Fransa'dan tartışmalı karar! 1961'de Cezayirlilerin öldürüldüğü katliam kınandı, suç sayılmadı

Fransa'da Ulusal Meclis, 1961'de Paris'te 300'den fazla Cezayirlinin öldürülüp Sen Nehri'ne atıldığı katliamı kınayan tasarıyı kabul etti. Ancak katliam devlet suçu olarak tanınmadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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