NATO ile Almanya arasında gizli görüşme! Sır toplantı görüntülendi

Almanya, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Baerbock arasındaki gizli görüşmeyi konuşuyor. Bild gazetesinin ortaya çıkardığı görüşme geçtiğimiz akşam başkent Berlin'de gerçekleşti. Ve tam 3,5 saat sürdü. Görüşmenin gündeminde ise Ukrayna var.

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