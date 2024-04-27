27 Nisan 2024, Cumartesi
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NATO ile Almanya arasında gizli görüşme! Sır toplantı görüntülendi
Almanya, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Baerbock arasındaki gizli görüşmeyi konuşuyor. Bild gazetesinin ortaya çıkardığı görüşme geçtiğimiz akşam başkent Berlin'de gerçekleşti. Ve tam 3,5 saat sürdü. Görüşmenin gündeminde ise Ukrayna var.