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ABD'nin Ukrayna desteğine Rusya'dan İran yanıtı! Rusya ve İran arasında askeri işbirliği artırılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 10:48
ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketi Rusya'yı harekete geçirdi. İran ve Rusya arasında askeri işbirliği arttırılıyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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