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Alman siyasetinde yeni oluşum: Dava Partisi! Türklerin kurduğu parti AP seçimlerine hazırlanıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.04.2024 09:01
Almanya'da yaşayan Türklerin liderliğinde kurulan Dava Partisi, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor.  Partinin Genel Başkanı Teyfik Özcan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, "Güncel Almanya siyasetinde kendimize yer bulamadık bu partiyi kurmak zorunda kaldık" dedi. İşte tüm detaylar…
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