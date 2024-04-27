Firar etmek isteyenlere büyük şok! Kazdıkları tünel polis merkezine çıktı

Venezuela'da hapishaneden kaçmak için 1,5 yıl boyunca tünel kazan mahkumlar tam yolun sonuna gelmişlerdi ki, büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çünkü tünelin diğer ucu polis merkezine çıkıyordu.

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