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Fransa’da sağlık krizine taşımalı çözüm: FLYING DOKTORS (Uçan doktorlar)

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Giriş: 27.01.2023 09:52
Fransa'da ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Çalışacak doktor bulunamayan Nevers şehrinde hastalar mağdur olunca Paris yönetimi çareyi, 180 kilometrelik Dijon şehirden uçakla doktor ekibi taşımakta buldu. Uçuşun maliyeti ise kişi başı 650 euro.
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