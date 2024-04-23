Çin’de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kişi kayıp

Çin'de etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, tahliye edilen kişi sayısı da 110 bine ulaştı.

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