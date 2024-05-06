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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 5 yıl sonra Avrupa'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 12:59
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turu kapsamında Fransa'da. Çin Devlet Başkanı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesi başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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