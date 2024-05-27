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İran'da gündem yeni cumhurbaşkanı! eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’dan adaylık sinyali

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.05.2024 14:52
Güncelleme:27.05.2024 14:53
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını ilk duyuran isim eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan oldu. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da seçimlerde aday olabileceğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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