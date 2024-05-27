27 Mayıs 2024, Pazartesi
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Refah’ta katliamın ilk anları! İşgalci İsrail savaş uçakları, sivillerin kaldığı çadırları şiddetli bir şekilde böyle bombaladı
İşgalci İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lanetliyoruz! Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırı anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte işgalci İsrail savaş uçakları, sivillerin kaldığı çadırları şiddetli bir şekilde böyle bombaladığı anlar...