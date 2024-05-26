26 Mayıs 2024, Pazar
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İran'da gündem: adaylar! Reisi'nin ölümü sonrası Cumhurbaşkanı kim olacak?
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reis’inin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler 28 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevrildi. Peki İran’da neler konuşuluyor, kimlerin adaylığını açıklaması bekleniyor? Tahran'da gelişmeleri en başından itibaren yerinden takip eden A Haber muhabiri Ekber Karabağ son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…