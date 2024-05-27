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2 bin kişi toprak altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 10:23
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.
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