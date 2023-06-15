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Bir yalan uğruna 303 kişi açlıktan öldü

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 08:24
Kenya'da açlıktan ölmeleri durumunda "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle kandırılan ve hayatını kaybedenlerin sayısı 303'e yükseldi. Yetkililer ormanda yüzlerce cesede daha ulaşılacağını belirtiyor.
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Bir yalan uğruna 303 kişi öldü
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