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Barzani'den Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü iması

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Giriş: 03.08.2020 21:43
Güncelleme:03.08.2020 21:47
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un Sincar ilçesinin yeniden inşasının hala sağlanmadığını söyledi. Barzani, bölgenin isim vermeden terör örgütü PKK gibi yasa dışı silahlı grupların üssü haline geldiği imasında bulundu.

"Sincar siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette" Çarpıcı açıklama, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi.

Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'de Sincar'daki ezidilere düzenlediği saldırıların 6'ncı yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Saldırının acı dolu izlerinin henüz hafızalardan silinmediğini kaydeden Barzani, ezidilerin yarasının hala kanadığını belirtti.

Barzani, Sincar ve çevresinin yeniden inşasının hala gerçekleşmediğine dikkati çekerek, bundan isim vermeden PKK'yı sorumlu tuttu.

IKYB Başkanı, Sincar'ın, siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssü haline geldiğini belirtti.

3 Ağustos 2014'te ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenleyen DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırmıştı.

Kaçırılanların çoğu ya öldürmüş ya da DEAŞ tarafından alıkonulmuştu.

Peşmerge güçleri, Kasım 2015'de Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri almıştı.

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