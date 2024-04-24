Azerbaycan lideri Aliyev’den Ermenistan silahlandırılıyor çıkışı: Sessiz kalmayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını söyledi, "Buna sessiz kalamayız" dedi. Aliyev, Ermenistan'la barışın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu da belirtti.

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