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Azerbaycan lideri Aliyev’den Ermenistan silahlandırılıyor çıkışı: Sessiz kalmayız

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.04.2024 13:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını söyledi, "Buna sessiz kalamayız" dedi. Aliyev, Ermenistan'la barışın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu da belirtti.
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Aliyev’den Ermenistan silahlandırılıyor çıkışı: Sessiz kalmayız
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