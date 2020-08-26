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Ankara-Atina hattında neler oluyor? A Haber Muhabiri Manolis Kostidis Yunanistan'dan aktardı!

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Giriş: 26.08.2020 11:39
Güncelleme:26.08.2020 11:59
Türkiye ve Yunanistan arasındaki NAVTEX restleşmesiyle gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi. İki ülke arasında gerilim tırmanırken Yunanistan NAVTEX ilan ettiği bölgelerde tatbikatını sürdürüyor. Peki bölgede son durum nasıl? A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Atina'dan aktardı...

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştükten sonra Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmelerini manşete taşıyan Yunan medyasında yaşananları aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, "Yunanistan'da şu anda en çok konuşulan konu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yapmış olduğu açıklamalar. Yunanistan'da tüm medyada manşet haber olarak yayınlanmakta ve 'Çavuşoğlu'nun uyarısı' gibi manşetler söz konusu." ifadelerini kullandı.

Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi Anlaşmasının bugün Yunan Parlementosu'na geleceğini aktaran Kostidis, "Aynı zamanda bugün Yunanistan için önemli bir anlaşma parlementoya getiriliyor. İtalya ve Mısır ile imzalanmış olan Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi Anlaşması parlementoya getirilip bugün onaylanacak. Tabii Türkiye bu anlaşmayı tanımadığını her anlamda söylemiş durumda. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu anlaşmanın geçersiz olduğunu söylemişlerdi ama bugün Yunanistan parlamentoya getiriyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu konu hakkında bir konuşma yapması ve oylama yapılması bekleniyor.

ÇİPRAS'IN PARTİSİNDEN ÇEKİMSER OY

Hükümet Partisi ve Kinal Partisi bu anlaşmaya destek veriyor ama ana muhalefetteki Çipras'ın başkanlığındaki parti çekimser oy kullanacak. Kominist partisi ise hayır oy kullanacak. Tabii bu anlaşmanın imzalanmasıyla Doğu Akdeniz'deki gerilim azalmıyor aksine artma ihtimali de var." dedi.

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