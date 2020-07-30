ANALİZ - Ruanda’da neler oldu? İşte Ruanda katliamında yaşananlar

Orta Doğu’da kirli bir oyun sahneleniyordu. Aynı dine inanan ve aynı coğrafyada yüzyıllarca kader birliği yapanlar birbirine düşürülmekte oyunu sahneleyen ve onları birbirlerine öldürtenler ise ellerini ovuşturarak bekliyor. Amaç bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve sınırları yeniden çizmek… Aslında bu oyun yeni değil daha önce de Afrika’da sahneye konulmuştu en acı olaylardan biri Başkan Erdoğan’ın İl Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha hatırlattığı Ruanda’da yaşandı. 1994 yılında Ruanda’da tam 800 bin kişi katledildi. O katliam yapılırken şimdilerde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler diyen Batı ülkeleri başroldeydi. İşte Ruanda’da bir milletin birbirine kırdırılmasının gerçek hikayesi…

Orta Doğu'da kirli bir oyun sahneleniyordu. Aynı dine inanan ve aynı coğrafyada yüzyıllarca kader birliği yapanlar birbirine düşürülmekte oyunu sahneleyen ve onları birbirlerine öldürtenler ise ellerini ovuşturarak bekliyor. Amaç bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve sınırları yeniden çizmek… Aslında bu oyun yeni değil daha önce de Afrika'da sahneye konulmuştu en acı olaylardan biri Başkan Erdoğan'ın İl Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha hatırlattığı Ruanda'da yaşandı. 1994 yılında Ruanda'da tam 800 bin kişi katledildi. O katliam yapılırken şimdilerde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler diyen Batı ülkeleri başroldeydi. İşte Ruanda'da bir milletin birbirine kırdırılmasının gerçek hikayesi…