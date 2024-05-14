14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’den İsrail’e soykırım desteği! Kuzeyden güneye katliam devam ediyor

ABD’den İsrail’e soykırım desteği! Kuzeyden güneye katliam devam ediyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 08:55
Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i, Beyaz Saray bir kez daha savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamayı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptı. Tel Aviv'e desteklerini yineledi, "Gazze'de soykırım yok" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li Senatör Graham’dan katliam çağrısı
ABD’li Senatör Graham’dan katliam çağrısı
ABD’den İsrail’e soykırım desteği!
ABD’den İsrail’e soykırım desteği!
Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim
Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim
İsrail sözcüsü Hyman canlı yayın rezaleti!
İsrail sözcüsü Hyman canlı yayın rezaleti!
Yabancı ajan yasasına karşı eylem!
Yabancı ajan yasasına karşı eylem!
Son durumu A Haber’de anlattı
Son durumu A Haber'de anlattı
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Putin Şoygu’nun yerine Belousov’u önerdi!
Putin Şoygu'nun yerine Belousov’u önerdi!
Avrupa Arda Güler’i konuşuyor
Avrupa Arda Güler'i konuşuyor
Endonezya’da sel: 34 ölü
Endonezya’da sel: 34 ölü
Ukrayna Belgorod’u vurdu: 7 ölü
Ukrayna Belgorod'u vurdu: 7 ölü
Daha Fazla Video Göster