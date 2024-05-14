ABD’den İsrail’e soykırım desteği! Kuzeyden güneye katliam devam ediyor

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i, Beyaz Saray bir kez daha savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamayı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptı. Tel Aviv'e desteklerini yineledi, "Gazze'de soykırım yok" dedi.

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