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İsrail ordusunun BM okuluna sığınan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 10:24
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti.
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