07 Haziran 2024, Cuma
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İsrail ordusunun BM okuluna sığınan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti.