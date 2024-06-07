Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklara göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN