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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 22:27
Güncelleme:07.06.2024 22:30
Diplomatik kaynaklara göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.
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