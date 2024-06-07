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Rus kültürünün sembolü "Matruşkalar"

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Giriş: 07.06.2024 15:06
Güncelleme:07.06.2024 15:06
Rusya denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz matruşkalardır. Birbirinden ilginç şekil ve ebatlarda olan matruşkalar hem oyuncak ve hem de hediyelik olarak kullanılabiliyor. Peki, matruşkalar nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev matruşka sanatçısı Yegeniya Pavlova'ya sordu.
Rus kültürünün sembolü Matruşkalar
Rus kültürünün sembolü "Matruşkalar"
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