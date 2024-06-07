Rus kültürünün sembolü "Matruşkalar"

Rusya denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz matruşkalardır. Birbirinden ilginç şekil ve ebatlarda olan matruşkalar hem oyuncak ve hem de hediyelik olarak kullanılabiliyor. Peki, matruşkalar nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev matruşka sanatçısı Yegeniya Pavlova'ya sordu.